Дефіцит бюджету України збільшився в 1,7 разу

Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-лютого 2015 склав 8,743 млрд грн, що на 3,465 млрд грн, або в 1,7 разу, більше дефіциту за аналогічний період попереднього року у розмірі 5,279 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України за звітний період становив 272 млн грн, що майже в 9 разів менше показника за підсумками січня-лютого 2014 року.

За два місяці 2015 року, порівняно з аналогічним періодом 2014 року, надходження до держбюджету зросли на 15,3% - до 60,341 млрд грн, надходження до зведеного бюджету - на 9,7% - до 74,754 млрд грн.

Витрати держбюджету за січень-лютий 2015 року зросли на 20,3% - до 69,468 млрд грн, видатки зведеного бюджету - на 6,7%, до 75,410 млрд грн.

Читайте такожУкраїна до кінця березня отримає кредит на 200 мільйонів канадських доларівТакож повідомляється, що від приватизації держмайна за січень-лютий поточного року до держбюджету надійшло 102,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України у січні 2015 року становив 9,185 млрд грн, що в 5,7 разу більше дефіциту за підсумками січня 2014 року. Дефіцит зведеного бюджету у січні 2015 року становив 2,555 млрд грн.

Чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, витрати - 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту у розмірі 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, граничний держборг на рівні 1,394 трлн грн.