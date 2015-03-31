Мінфін проведе 6 квітня конкурс на посаду голови фіскальної служби

Засідання ради з конкурсного відбору кандидатури на посаду голови Державної фіскальної служби України відбудеться 6 квітня об 11:00 у приміщенні Міністерства фінансів, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, до участі у відборі допускаються громадяни України, які вільно володіють державною мовою та мають повну вищу економічну або юридичну освіту, високий рівень професійних знань, податкового і митного законодавства, стаж роботи на керівних посадах не менше п'яти років, здібності професійно аналізувати стан державної політики й приймати державні управлінські рішення. Вільне володіння англійською мовою та досвід управління великими організаціями вітається.

Документи кандидатів приймаються з 30 березня до 2 квітня. Кандидати можуть подавати документи самостійно або електронною поштою.

Читайте такожЯценюк доручив Авакову за три місяці «викорінити корупцію в податковій і на митниці»Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 23 березня прийняв відставку голови Державної фіскальної служби (ДФС) Ігоря Білоуса, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка і Анатолія Макаренка, які курирували податкову міліцію й митниці відповідно.

Раніше урядова комісія з розслідування діяльності керівництва Державної фіскальної служби, створена за пропозицією прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, завершила свою роботу, опрацювавши близько 250 скарг представників бізнесу, і рекомендувала уряду залишити на посаді голову служби Ігоря Білоуса й звільнити його заступників Хоменка і Макаренка. Однак про свою відставку оголосив голова ДФС Ігор Білоус. Уряд прийняв його відставку і звільнив за пропозицією комісії заступників Білоуса.