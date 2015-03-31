Нацбанк погіршив прогноз падіння ВВП України у 2015 році до 7,5% при інфляції 30%

Національний банк України погіршив прогнози на 2015 рік, очікуючи падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) країни на 7,5% за підсумками року при інфляції 30%, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з лютневими прогнозами НБУ, падіння ВВП України в 2015 році очікувалося на рівні 4-5% при інфляції 25-26%.

За новими оцінками Нацбанку, у першому кварталі поточного року через продовження військового конфлікту падіння ВВП до попереднього кварталу продовжилося, і поступове відновлення економічного зростання очікується лише в другому кварталі 2015 року.

«У цілому за 2015 рік, внаслідок ефекту статистичної бази, прогнозується падіння ВВП на рівні 7,5% ... Відновлення зростання реального ВВП у річному вираженні прогнозується вже в 2016 році на рівні 3%», - йдеться в повідомленні НБУ з посиланням на підсумки щомісячного засідання монетарного комітету.

За оцінками Національного банку, девальвація гривні, що відбулася в Україні, і підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги зумовили погіршення прогнозу споживчої інфляції на кінець 2015 року до 30%, базової - до 25%. Основне зростання цін, за прогнозами НБУ, відбудеться в першому півріччі поточного року, при цьому на кінець 2016 інфляція знизиться до 13%, базова - до 8%.

Нацбанк очікує формування профіциту фінансового рахунку платіжного балансу в 2015-2016 роках за рахунок отримання нових кредитів і очікуваної відстрочки виплат за суверенними єврооблігаціями в результаті їх реструктуризації.

Читайте такожЯресько очікує падіння ВВП в першому кварталі на 7-10%За прогнозами регулятора, завдяки цим заходам вже в 2015 році можливе відновлення міжнародних резервів до 18 млрд дол. або рівня покриття більше трьох місяців майбутнього імпорту.

Повідомляється, що прогноз Нацбанку базується на новій програмі з Міжнародним валютним фондом, що передбачає проведення реформ у фінансовій, бюджетній, енергетичній та загальноекономічної сферах.

Повний текст документа буде оприлюднено на сайті Національного банку України у четвер, 2 квітня.

Як повідомляв УНІАН, падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в цілому за 2014 рік, порівняно з попереднім роком, у постійних цінах 2010 року без урахування окупованого Криму та частині зони проведення АТО, становить 6,8%.

Номінальний ВВП у цілому за 2014 становив 1,567 трлн грн, у цінах попереднього року - 1,365 трлн грн.

Зростання дефлятора ВВП (показник, що відображає реальну зміну цін на всі товари і послуги) в цілому за 2014 порівняно з аналогічним періодом попереднього року становить 14,8%.

У 2013 році зростання ВВП України було нульовим, номінальний ВВП за підсумками року становить 1,455 трлн грн.

Інфляція в Україні в грудні 2014 року, без урахування окупованого Криму і Севастополя, порівняно з листопадом 2014 прискорилася до 3%, в річному вираженні - до 24,9%. За січень-грудень 2014 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року ціни зросли на 12,1%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.