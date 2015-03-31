У Нацбанку через ризики для стабільності гривні хочуть зберегти високу облікову ставку

Комітет з монетарної політики Національного банку України прийняв рішення рекомендувати правлінню регулятора зберегти облікову ставку на рівні 30% річних і не змінювати інші параметри монетарної політики, повідомляється на сайті НБУ.

Раніше Нацбанк з 4 березня підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи 30% з 19,5% річних.

«На основі розгляду поточної ситуації на валютному ринку та макроекономічного прогнозу було прийнято рішення рекомендувати правлінню Національного банку України не змінювати діючий рівень облікової ставки 30%», - йдеться в повідомленні НБУ з посиланням на рішення за підсумками щомісячного засідання монетарного комітету.

За оцінками комітету, напруга на валютному ринку України останніми тижнями знижується, однак ризики можливої дестабілізації, а також високі інфляційні й девальваційні очікування залишаються. У цьому зв'язку для зниження можливої інфляції НБУ повинен продовжувати політику «дорогої гривні».

Читайте такожНацбанк погіршив прогноз падіння ВВП України у 2015 році до 7,5% при інфляції 30%Комітет вважає, що Нацбанк поступово знизить процентні ставки в міру зниження ризиків для стабільності гривні, що насамперед залежить від успішності реалізації структурних реформ, фіскальної консолідації та оздоровлення банківської системи.

Також повідомляється, що наступне засідання монетарного комітету відбудеться 22-23 квітня.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 4 березня вдруге у цьому році підвищив облікову ставку - до 30% річних з 19,5%, що діяли з 6 лютого. Слідом за підвищенням облікової ставки регулятор підвищив ставки за операціями підтримки ліквідності, в тому числі ставку одноденного рефінансування до 33% річних і ставки з мобілізації ресурсів за допомогою продажу депозитних сертифікатів.

Жорсткість монетарної політики НБУ націлена на стабілізацію валютного ринку і курсу гривні, яка протягом минулого року за офіційним курсом подешевшала щодо долара в 2 рази і ще в 1,8 раза - з початку 2015 року, до нового історичного мінімуму на рівні 30, 01 грн/дол.

Після підвищення облікової ставки і запровадження ряду обмежень на валютному ринку гривня з перемінним успіхом демонструє зміцнення - останнє значення офіційного курсу НБУ до долара від 30 березня становить 23,44 грн/дол.