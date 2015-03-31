Монетарна база в Україні за рік може зрости на 91 мільярд гривень

Національний банк України не змінив своє рішення дотримуватися у 2015 році досить жорсткої грошово-кредитної політики, і планує приріст монетарної бази до 27%, або на 91 млрд грн.

Про це йдеться у пропозиціях з розробці Основних засад грошово-кредитної політики на 2015 рік, затверджених постановою НБУ №201 від 27 березня і оприлюднених на сайті регулятора.

Згідно з документом, у 2015 році зберігається необхідність у досить жорсткій грошово-кредитній політиці з метою зниження ризиків для стабільності гривні.

«Виходячи з цього, а також враховуючи макроекономічний прогноз, приріст монетарної бази у 2015 році може становити до 27%, або 91 млрд грн», - наголошується в документі.

За інформацією НБУ, параметри політики передбачають необхідність підтримки Фонду гарантування вкладів фізосіб, мінімізацію фінансової підтримки НАК «Нафтогаз України» і держбюджету, активне використання інструментів для збору надлишкової ліквідності і гнучке застосування обов'язкового резервування для банків.

Нацбанк підкреслює, що виконання зобов'язань у рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом вимагає тісної співпраці Національного банку і уряду. Зокрема, виконання кількісних критеріїв ефективності програми МВФ вимагає координації грошово-кредитної політики з бюджетною та борговою політикою уряду.

Повідомляється, що документ буде направлено Раді НБУ для врахування під час розробки змін до Основних засад грошово-кредитної політики на 2015 рік.

Читайте такожУ Нацбанку через ризики для стабільності гривні хочуть зберегти високу облікову ставкуРаніше голова Нацбанку Валерія Гонтарева повідомляла, що НБУ планує на 2015 рік приріст монетарної бази на 27%, або на 91 млрд грн, і готовий надавати підтримку уряду у фінансуванні видатків держбюджету тільки у цих межах.

Голова НБУ називала пріоритетною метою грошово-кредитної політики досягнення низьких стабільних темпів інфляції, для чого необхідний перехід до режиму інфляційного таргетування за певних передумов, включаючи відмову від практики «фіскального домінування».

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк протягом 2014 року шляхом викупу державних облігацій, перерахування свого прибутку і витрачання валюти з резервів профінансував витрати держбюджету і платежі НАК «Нафтогаз України» на 175 млрд грн.

За інформацією НБУ, монетизація держборгу Нацбанком у минулому році була вимушеним і безальтернативним кроком, оскільки отримані кредити від міжнародних організацій були спрямовані на погашення колишніх боргів, а ринки капіталу для нашої країни закриті.

На думку ряду експертів, монетизація держборгу чинить тиск на національну валюту, яка з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 рази - до історичного мінімуму в 30, 01 грн/дол.

Після введення Нацбанком низки жорстких обмежень на валютному ринку для імпортерів і посилення монетарної політики гривня з перемінним успіхом зміцнюється. Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара від 30 березня становить 23,44 грн/дол.