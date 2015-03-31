Чиста інвестпозиція України у 2014 році покращилася на 22%

Від'ємне значення чистої інвестиційної позиції України, що є різницею між активами і зобов'язаннями перед нерезидентами, у 2014 році порівняно з 2013 роком знизилося на 16,832 млрд дол., або на 21,9%, - до 60,016 млрд дол.,

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, за 2014 рік активи України знизилися на 9,1%, або 12,596 млрд дол., - до 125, 535 млрд дол., пасиви - на 13,6%, або 29,428 млрд дол., - до 185, 551 млрд дол.

Читайте такожСорос готовий інвестувати в економіку України $1 мільярдЯк повідомляв УНІАН, від'ємне значення чистої інвестиційної позиції України в 2013 році зросло на 16,933 млрд дол., або на 28,3%, - до 76,848 млрд дол.

Міжнародна інвестиційна позиція відображає накопичені запаси зовнішніх фінансових активів і пасивів країни, зокрема всі фінансові вимоги і зобов'язання резидентів країни щодо нерезидентів.