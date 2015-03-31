НБУ пропонує Раді скасувати військовий збір під час обміну валюти

На розгляді Верховної Ради України перебуває законопроект, що передбачає право клієнтів отримувати вклади і нараховані за ними відсотки за строковим банківським договором тільки після закінчення терміну дії такого договору.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на заяву директора юридичного департаменту НБУ Віктора Новикова про підготовку законодавчих ініціатив за підтримки Нацбанку під час чергової наради з банкірами.

«Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», що регулює оплату ощадних (депозитних сертифікатів), відповідно до яких клієнти банку матимуть право отримати вклади і нараховані за ним відсотки за строковим банківським договором після закінчення строку дії договору», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що парламентський комітет з питань податкової та митної політики рекомендував до прийняття парламентом законопроект про внесення змін до Податкового кодексу, які звільняють від оподаткування податком на доходи фізосіб доходи позичальника при прощенні йому частини боргу за кредитом.

Крім цього, Новиков повідомив про отримання пропозицій президента України щодо законопроекту про захист прав кредиторів, який буде доопрацьовано найближчим часом для подальшої подачі в парламент.

Також він повідомив про внесення на розгляд Верховної Ради проекту змін до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» і про підготовку документів для скасування військового збору в розмірі 1,5% на доходи від операцій з валютними цінностями.

Раніше голова НБУ Валерія Гонтарева повідомляла про намір НБУ запропонувати парламенту обмежити готівкові розрахунки еквівалентом 1 тис. євро і заборонити вилучення банківських депозитів до настання строку їх повернення. За її словами, за бажання отримати більш високий відсоток вкладник зможе розмістити гроші в банку на певний строк, за бажання отримувати кошти на першу вимогу - на ощадний рахунок з більш низькими ставками.

Ініціативи щодо обмеження готівкових розрахунків та дострокового повернення строкових вкладів, як підкреслюють в НБУ, відповідають світовій практиці і допоможуть збалансувати банківську систему, щоб Нацбанку не доводилося в кризовий період «закручувати гайки» адміністративними методами.

Як повідомляв УНІАН, відплив вкладів з банків триває. Обсяг депозитів в українських банках у лютому знизився на 1,7% у гривні - до 352,7 млрд грн, на 3,7% у валюті - до 18 млрд дол.

За оцінками банкірів, основними факторами відпливу вкладів є продовження протистояння на сході України і низький рівень довіри до банківської системи з огляду на масове банкрутство банків.

Перший заступник голови НБУ Олександр Писарук в інтерв'ю УНІАН поділився прогнозом, що відплив вкладів з банків може припинитися вже до середини цього року, оскільки до цього моменту очікується завершення процесу очищення банківської системи та скасування вимушених обмежень на вилучення депозитів.