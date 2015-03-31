Гривня на міжбанку тримається на 23,55 за долар

У вівторок, 31 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 23,45/23,55, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Увечері в понеділок, 30 березня, котирування гривні до долара установилися практично на такому ж рівні - 23,48/23,55.

Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 25,23/25,31, до російського рубля - 0,4070/0,4090.

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