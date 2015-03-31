Порошенко слідом за Яценюком обіцяє економічне зростання з 2016 року

Президент України Петро Порошенко прогнозує економічне зростання в країні з 2016 року.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Чернігівській облдержадміністрації, виступаючи перед активом області під час представлення новопризначеного голови ОДА.

За словами Порошенка, війна завжди означає дефолт, економічне падіння, невиплату заробітних плат і пенсій. В Україні поки що цього владі вдалося не допустити.

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На думку президента, влада має бути чесною із народом і говорити йому навіть гірку правду.

"Наш обов'язок – щоденно і щотижнево роз'яснювати, в чому причина становища, і коли подолаємо труднощі", - сказав Порошенко.

Він висловив упевненість, що економічні негаразди Україна зможе подолати вже у наступному 2016 році. А до цього часу органи влади мають допомогти протриматися соціально незахищеним верствам громадян. У першу чергу, через механізм оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги.

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Глава держави своє висловив незадоволення щодо стану поінформованості громадян про оформлення субсидій. Також Порошенко підкреслив, що економити на субсидіях ніхто не буде. Сума коштів для надання субсидій збільшена із 12 до 24 млрд грн.

"Ця система має працювати бездоганно, як годинник", - сказав президент.