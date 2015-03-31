Кудрін: Росія втратить через анексію Криму до $200 мільярдів за 3-4 роки

Колишній міністр фінансів РФ, голова Комітету громадських ініціатив Олексій Кудрін заявив, що фінансування анексованого Криму обійдеться Росії в 6-7 млрд дол. на рік, загальні втрати за три-чотири роки становитимуть 150-200 млрд дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав Кудрін на засіданні круглого столу в Москві на тему: «15-річчя Володимира Путіна на чолі Росії».

"Є непрямі й прямі втрати, які несе Росія", - сказав Кудрін, відповідаючи на запитання УНІАН, скільки коштує РФ анексія українського Криму.

За словами Кудріна, це пов'язано з санкціями, падінням довіри до російської економіки та політики, а також зі змінами «правил гри» на російському ринку.

"Дуже складно всі їх (втрати) зібрати, вони дуже різнорідні ці витрати. Фінансування Криму буде нам коштувати приблизно від 6 до 7 млрд дол., а всі непрямі та інші втрати - відплив капіталу, припустимо, істотно протягом трьох-чотирьох років може становити від 150 до 200 млрд дол.", - сказав Кудрін.

На його думку, ці показники дуже приблизні.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що мова про анексію Криму "йти не може, ніякої анексії не було", тому не можна говорити про прямі та непрямі втрати.

"Крим об'єднався з Росією, з'явилися додаткові доходи, які пов'язані з приростом територій - двох суб'єктів РФ", - сказав Пєсков, додавши, що зовнішній "безпрецедентний тиск суперечить нормам, логіці й міжнародному праву".

Читайте такожКрим став російським за структурою наркоринку, його наповнив дешевий героїн - журналістЯк повідомляв УНІАН, у лютому 2014 Росія ввела війська на територію українського Криму, й у березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його. В результаті таких дій Україна втратила можливість здійснювати будь-які виробничі та фінансові відносини з півостровом, а українське майно було «націоналізоване» новою владою Криму.

У 2014 році США і ЄС ввели низку санкцій стосовно представників нелегітимної кримської влади, а в грудні 2014 року президент США Барак Обама розпорядився заборонити торгівлю та інвестування в окупований Росією Крим.