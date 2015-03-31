Німецький економіст: інвестиційна криза для України гірша за кризу гривні

Інвестиційний криза, яка виражається в критичному скороченні валового припливу фінансових ресурсів до країни, є найбільшою небезпекою для економіки України.

Про це заявив директор Східного комітету німецької економіки, голова Німецько-українського форуму Райнер Ліндер на круглому столі в Києві.

На сніданку з пресою, окрім представників ЗМІ, виступали експерти, запрошені Східним комітетом та українськими партнерами Німецько-Українського Форуму. Серед них екс-голова Ощадбанку України Анатолій Гулей, директор компанії ОМОКС Олексій Кулагін, представник ТМ Celox в Україні Андреас Еске, представник компанії RZL Олександр Бутов, керуючий партнер Юридичної групи Домінанта Артем Шамрай, голова благодійного фонду DOBRO team Ірина Верещук, правозахисник Богдан Хмельницький.

«Найбільша небезпека - це інвестиційна криза. Це не криза гривні, це не криза цін на енергоресурси. У такій ситуації ніхто з місцевих і зарубіжних інвесторів не має бажання інвестувати в цю країну», - сказав Ліндер.

Він зазначив, що в Україні працює близько 600 німецьких компаній, багато з яких на даний момент активно проводять аудит і визначають доцільність подальшого функціонування в країні. Твердження Лінднера коментував Андреас Еске, повідомивши присутніх про те, що його офісу поставлений дедлайн для прийняття рішення про відхід з України.

«У 2014 році експорт німецьких компаній в Україну скоротився на 35%, це дуже багато, критично багато... Ми інвестували в цю країну майже 8 млрд дол. за період незалежності, й в останні роки цей процес стагнує», - підкреслив директор Східного комітету німецької економіки.

За словами Ліндера, Україна, тим не менш, залишається стратегічним партнером німецького бізнесу, а курс на реформи, оголошений урядом, за сприяння міжнародних фінансових організацій може значно покращити інвестиційний клімат уже найближчими роками. Райнер Лінднер інформував учасників сніданку про створення Україно-Німецького гуманітарного фонду, метою якого є проекти в сфері енергозберігаючих технологій.

Східний комітет німецької економіки ініціював кілька проектів у нашій країні, серед яких стипендіальна програма для українських студентів та практика в німецьких компаніях, проекти з підвищення енергоефективності у Львівській області, Києві та Київській області (ЖК "Чайка"), а також створення платформи для впровадження енергозберігаючих технологій за участю провідних експертних організацій. Східному комітету були запропоновані на розгляд проекти, пов'язані з проблемою біженців та переселенців. Благодійний фонд DPBRO team запропонував ці проекти, як інструмент дієвої допомоги людям, які пізнали жахи війни.

Крім того, комітет організував зустріч представників українського та російського бізнесу у словацькому Кошице, за результатами якої було затверджено декларацію про подальше співробітництво й взаєморозуміння, незважаючи на складну політичну ситуацію. На сніданку Райнер Лінднер декларував наступну зустріч у Кошице, яка відбудеться у вересні.

Також Ліндер представив своє фундаментальне історичне дослідження, що аналізує процеси індустріалізації нашої країни в другій половині XIX століття.

«Головна теза - що в той історичний період Україна практично не відставала від своїх європейських сусідів у процесі індустріалізації... Подальші історичні події пригальмували позитивні тенденції, але це демонструє, що у вашій країні існує велика перспектива для бізнесу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 січня в Берліні було підписано спільну заяву між урядом України та федеративним урядом ФРН про надання Україні кредитних гарантій у розмірі 500 млн євро. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, кредит буде надано на строк до 20 років із дуже низькою процентною ставкою і буде спрямований на проекти з відновлення інфраструктури зруйнованого війною сходу України. Пізніше, в лютому, віце-прем'єр Геннадій Зубко зазначив, що інфраструктурні проекти торкнуться відновлення в сфері постачання електроенергії та тепла, водопостачання та водовідведення, а також відновлення шкіл і лікарень. Відбір проектів проведе спільна українсько-німецька робоча група.

Довідка УНІАН. Східний комітет німецької економіки є установою, що об'єднує асоціації німецьких підприємств, а також найстарішим регіональним проектом німецької економіки. З 1952 року комітет представляє інтереси німецьких компаній на ринках Росії, Білорусі, України, Середньої Азії, Кавказу та Південно-Східної Європи.