Євросоюз виділяє Україні 250 мільйонів євро

Європейська комісія прийняла рішення виділити Україні останній транш у розмірі 250 млн євро у рамках першої програми макрофінансової допомоги (610 млн євро).

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Європейській комісії, відповідне рішення було ухвалене сьогодні в Брюсселі.

Таким чином, можна очікувати, що Україна отримає вказану суму у найближчі тижні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними ЄК, Україна отримала 1,360 млрд євро макрофінансової допомоги у 2014 році і має отримати додаткові 250 млн євро у квітні 2015 року.

У 2014 році фінансування ЄС у рамках інструментів Європейської політики сусідства становило 365 млн євро, що є найбільшою сумою, коли-небудь виділеною Україні.

Україна у 2014 році також отримала гуманітарну допомогу на суму 139 млн євро і 2 млн євро у рамках тематичних програм з розвитку громадянського суспільства та місцевих органів влади.