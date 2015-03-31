Фіскальна служба виявила 79 злочинів у сфері держзакупівель

Державна фіскальна служба України з початку 2015 року виявила 79 кримінальних злочинів у сфері державних закупівель, повідомляється на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, серед виявлених правопорушень з держзакупівель 50 - порушення щодо переможців тендерів, 11 - правопорушення щодо посадових осіб замовників і постачальників переможців держзакупівель.

Крім того, органи ДФС провели 58 перевірок суб'єктів господарювання, за результатами яких до державного бюджету донараховано 212,1 млн грн платежів, з яких 37,2 млн грн вже стягнуто на користь держави.

Також повідомляється, що з початку року було розпочато одне кримінальне провадження за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. За даними ДФС, сума виявлених легалізованих доходів становить 160,7 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба з початку 2015 року припинила протиправну діяльність п'яти конвертаційних центрів. За даними ДФС, сума конвертованих ними коштів становила 1,9 млрд грн, сума збитків, завданих державі їх діяльністю, досягла 328,6 млн грн.