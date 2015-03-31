Товарообіг України з Росією за рік впав на 43%

Товарообіг України з Росією за підсумками 2014 впав на 43%, що пояснюється жорсткою зовнішньою політикою Москви, а також загальним падінням російської економіки як такої, повідомив у ході брифінгу в уряді міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

«Торговельний оборот з Росією в минулому році зменшився на 43%. Це серйозне падіння. Ні з однією з країн такого серйозного падіння не намічалося, - сказав міністр. - Цьому є ряд причин. Агресія з їхнього боку, їх жорстка зовнішня політика - не лише щодо України. А також зменшення обсягів російської економіки як таке. Падіння на 60 доларів за барель (нафти - УНІАН), це мінус 200 млрд дол. для російської економіки на рік. Тобто, російська економіка вже не така велика, як була до цього. І наші виробники, і виробники інших країн вже не мають тих можливостей на російському ринку, які були раніше».

Крім того, Абромавичус зазначив, що вже кілька років поспіль Росія є непередбачуваним партнером. «Багато торговельних партнерів Росії швидко зрозуміли, що непередбачуваність і недружелюбність є і буде, і тому вони перенаправили свої потоки за можливості до інших країн», - зазначив міністр.

Він також підкреслив, що Мінекономрозвитку готове зробити все необхідне, щоб допомогти вітчизняним виробникам переорієнтуватися на нові ринки.

«Я б збрехав, якби сказав, що це легко - перейти на інший ринок. Перехід завжди буває не таким швидким, як хотілося б. Але міністерство може підприємствам допомогти чим? Швидше допомогти в сертифікації продукції, переході на європейські стандарти - тут є частина грошова, технічна й освітня».

Як повідомляв УНІАН, у цілому негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками 2014 року, за даними Держстату, скоротилося в 29 разів і становить 468, 3 млн дол., Тоді як у 2013 році баланс зовнішньої торгівлі товарами був зведений з дефіцитом у 13,5 млрд дол.

У 2014 році порівняно з минулим роком експорт товарів з України знизився на 13,5% - до 53,913 млн дол., імпорт - на 28,3%, до 54,381 млн дол.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 17 млрд дол., або 31,5% від загального обсягу експорту, і збільшився порівняно з 2013 роком на 431,2 млн дол., що становить 2,6% (в 2013 - 16, 5 млрд дол., або 26,6% від загального обсягу експорту). Зокрема, зріс обсяг поставок жирів і масла тваринного походження і олії на 58,4%, деревини і виробів з деревини - на 21,8%, електричних машин - на 10,6%, механічних машин - на 5,5%, зернових культур - на 5%.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Італії - на 5,7%, Єгипту - на 5,3%, Польщі - на 3,9% і Німеччини - на 2,5%. Одночасно експорт скоротився до Росії на 33,7%, Білорусі - на 16,7%, Індії - на 7,1% і Туреччини - на 5,1%.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 21 млрд дол., або 38,7% від загального обсягу, і зменшився порівняно з 2013 роком на 5,7 млрд дол., що становить 21,3% (за 2013 обсяг імпорту становив 26, 8 млрд дол., або 35,3% від загального обсягу).

Порівняно з 2013 роком імпорт товарів збільшився лише з Білорусі на 10,7% і Угорщини - на 4,6%. З інших найбільших країн-партнерів імпорт зменшився: з Росії - на 45,1%, США - на 29,9%, Китаю на 27,4%, Італії - на 26,9%, Польщі - на 24,3% і Німеччини - на 19,5%.