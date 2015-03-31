Європейська Рада остаточно затвердила надання Україні 1,8 мільярда євро

Європейська Рада ухвалила рішення, яким затвердила надання Україні 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненому рішенні Європейської Ради.

«Рада 31 березня 2015 року ухвалила рішення щодо надання максимум до 1,8 млрд євро подальшої макрофінансової допомоги”, - йдеться у рішенні.

У документі зазначається, що кошти виділено Україні з метою стабілізації її економіки та на проведення реформ, покращення платіжного балансу, як визначено Міжнародним валютним фондом.

Також повідомляється, що допомога буде доступна протягом 2,5 років і надаватиметься у вигляді кредитів, які виплачуватимуться у три етапи. Термін кредиту – максимум 15 років.

Європейська Рада повідомляє, що Європейська комісія та Україна мають узгодити кредитну угоду, у якій будуть передбачені детальні умови надання допомоги.

Крім того, у рішенні прописані умови. Зокрема, допомога буде предметом Меморандуму про взаєморозуміння, який буде узгоджений між Комісією та Україною.

„Меморандум чітко визначить економічні, політичні та фінансові умови, зосередивши увагу на структурних реформах і державних фінансах”, - зазначає Європейська Рада.

В рішенні констатується, що Рада не змінила пропозицію Комісії від 8 січня 2015 р., яка була ухвалена Європейським парламентом без поправок 25 березня 2015 р.

Рішення набуде чинності на третій день після опублікування в Офіційному журналі ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня депутати Європейського парламенту схвалили плани ЄС щодо надання Україні кредиту у розмірі 1,8 млрд євро, аби допомогти Києву скоротити короткостроковий дефіцит платіжного балансу.

Євросоюз позичить ці гроші ззовні та надасть їх Україні за тією ж самою відсотковою ставкою. Виділення цих коштів буде пов’язано із зобов’язаннями з боку України проводити структурні реформи задля розв’язання проблем, які спричинили нинішню кризу.

Умови отримання Україною від ЄС 1,8 млрд євро кредиту будуть погоджені у Меморандумі про розуміння.

Документ зобов’язує Україну впроваджувати програму реформ, спрямовану на усунення засадничих слабкостей, що спричинили виникнення чинного дефіциту.

Проект договору передбачає, зокрема, здійснення реформи управління державними фінансами, проведення антикорупційних заходів та внесення змін в управління податками. Окрім того, в ньому йдеться про реформи в енергетичному та фінансовому секторах, а також про заходи з поліпшення бізнесового середовища.

Щойно Євросоюз і Україна підпишуть угоду, кошти будуть спрямовані у держбюджет України. Дві третини від погодженої суми мають бути надані до кінця 2015 року; останній транш – у першому кварталі 2016 року.