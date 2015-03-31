Гривня закрила міжбанк на рівні 23,52 за долар

У вівторок, 31 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,41/23,52 грн/дол., УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,16/25,27 грн/євро, до російського рубля - 0,4020/0,4050 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 23,4596 грн/дол., до цього часу було укладено 242 угоди на 194,16 млн дол.