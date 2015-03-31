НБУ видав "Платинум Банку" стабкредит на 240 мільйонів гривень

Згідно з повідомленням, коментуючи надання стабілізаційного кредиту банку, перший заступник голови НБУ Олександр Писарук акцентував увагу, що регулятор надає кредити рефінансування на підтримку ліквідності тільки платоспроможним банкам, які мають затверджені плани капіталізації і дотримуються вимоги законодавства щодо прозорої структури власності.

У повідомленні наголошується, що рішення НБУ прийнято після розкриття "Платинум Банком" інформації про вигодонабувачах єдиного акціонера відповідно до вимог законодавства України.

Також, згідно з повідомленням, голова наглядової ради банку Григорій Гуртовий подав документи до НБУ для одержання згоди регулятора на збільшення своєї частки в банку до 71,2%.

За даними НБУ, в якості забезпечення за кредитом рефінансування «Платинум Банк» надав нерухоме майно, яке належить банку.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому Національний банк надав банкам та Фонду гарантування вкладів фізосіб кредити на 36,03 млрд грн, у тому числі терміном понад 30 календарних днів на 4,8 млрд грн. Обсяг повернення раніше наданих кредитів рефінансування становив 27,17 млрд грн.

«Платинум Банк» (раніше «Міжнародний іпотечний банк») працює на ринку України з 2005 року і входить до групи середніх фінансових установ. Фонд прямих інвестицій European Infrastructure Investment Company (ЕІІС, Люксембург) завершив операцію з придбання «Платинум Банку» 18 листопада.