Білорусь повністю погасила борг МВФ, але гостро потребує нового кредиту

Білорусь 31 березня виплатила $75,9 мільйона Міжнародному валютному фонду, повністю розрахувавшись за кредитом на $3,5 мільярда, який був виданий в 2009-2010 роках, передає Reuters.

"Республіка повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ", - йдеться в повідомленні Мінфіну Білорусі.

Читайте такожБорг білорусів перед банками сягнув 63 трильйони рублів В цьому році Білорусь, економіка якої постраждала через падіння російського рубля і цін на нафту, повинна виплатити зовнішнім кредиторам, включаючи Росію та власників євробондів, близько $4 мільярдів.

Мінськ вже говорив, що хоче попросити МВФ про новий кредит, проте представники фонду сказали, що не готові обговорювати запозичення, поки білоруська влада не почне необхідні реформи.

Щоб розрахуватися з боргами, Мінськ хоче зайняти до $1 мільярда, розмістивши єврооблігації, і ще $700 мільйонів, випустивши внутрішні облігації, номіновані у валюті. $110 мільйонів пообіцяла зайняти Росія.

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