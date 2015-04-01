Голова «Нафтогазу» Коболєв підрахував свої доходи - за рік заробив 770 тисяч гривень

Глава найбільшого в Україні державного енергохолдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв задекларував 769,5 тис. грн доходу за 2014 рік, із яких заробітна плата становила 763,2 тис. грн.

Про це йдеться в декларації голови «Нафтогазу» за 2014 рік, розміщеній на сайті компанії.

Згідно з документом, доходи членів його сім'ї за 2014 рік становили 520,07 тис. грн, вся сума яких припадає на заробітну плату. Дивіденди, відсотки голови «Нафтогазу» за 2014 становили 6,285 тис. грн.

Згідно з декларацією, Коболєв орендує квартиру в центрі Києва, поблизу головного офісу НАК «Нафтогаз України», загальною площею 115 кв. м за 40 тис. грн на рік.

Крім цього, у власності голови «Нафтогазу» є будинок в Київській області площею 275,5 кв. м та земельна ділянка площею 1204 кв. м.

Також Коболєв має два автомобілі - Porsche Cayenne S 2007 року випуску, об'ємом двигуна 4806 куб. см, а також Mercedes-Benz 2008 року випуску, об'ємом двигуна 5461 куб. см. У власності голови «Нафтогазу» є гідроцикл Bombardier.

У власності членів сім'ї Коболєва є автомобіль Lexus LX 570 2011 року випуску, з об'ємом двигуна 5663 куб. см.

На рахунках у банках у голови «Нафтогазу» 53,672 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба держхолдингу на запит агентства повідомила, що посадовий оклад глави «Нафтогазу України» Андрія Коболєва становить 26 025 грн.

При цьому прес-служба відмовилася повідомити про суму премій і надбавок, які виплачуються Коболєву.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.