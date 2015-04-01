Міністр фінансів назвала умови отримання другого траншу МВФ

Для одержання другого траншу Міжнародного валютного фонду, крім проведення переговорів з кредиторами про реструктуризацію до кінця травня, потрібно виконати ще низку умов і ухвалити ряд законів, заявила міністр фінансів Наталія Яресько в ефірі «5 каналу».

«Це програми реформування державних підприємств, внесення законопроектів про посилення незалежності Національного банку, зміна системи фінансування в охороні здоров'я, ухвалення закону про ринок природного газу. Є цілий ряд законів», - сказала Яресько.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми в 5 млрд дол. одержано 13 березня.

Другий і всі наступні транші МВФ можуть бути одержані за підсумками щоквартальних оціночних місій фонду, перша з яких очікується 15 червня.

Згідно з новою програмою, в 2015 році Україна може одержати із зовнішніх джерел близько 16,3 млрд дол., включаючи 10 млрд дол. за лінією Міжнародного валютного фонду. Серед міжнародної допомоги кошти від Євросоюзу на 1,8 млрд дол. і від уряду США на 2 млрд дол.