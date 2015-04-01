Міноборони відмовилося від обов'язкового переведення військовослужбовців у держбанки - Полторак

Військовослужбовці мають право на вільний вибір банківської установи - міністр / Фото УНІАН

Міністерство оборони України відмовилося від ідеї обов'язкового переведення військовослужбовців на обслуговування в державні банки.

Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак.

Як йдеться в офіційній відповіді керівника оборонного відомства на депутатський запит про виявлені факти порушення прав військовослужбовців при виплаті грошового забезпечення, на сьогоднішній день у Збройних силах України обов'язкового переведення особового складу військових частин на обслуговування в державні банки не проводиться.

Також Степан Полторак повідомив, що керівництво Міноборони забезпечує дотримання всіх вимог законодавства під час організації виплати заробітної плати та грошового забезпечення.

“Міністерство оборони враховує право військовослужбовців і співробітників відомства на вільний вибір банківської установи", - наголошується в листі керівника військового відомства.