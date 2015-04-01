Гривня на міжбанку знизилася до 23,60 за долар

У середу, 1 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилося на рівні 23,40/23,60 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро перебуває на рівні 25,15/25,37 грн/євро, до російського рубля - 0,4000/0,4040 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 12:00 становив 23,5614 грн/дол., на цей час було укладено шість угод на суму 3,71 млн дол.