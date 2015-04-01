Bank of Cyprus йде з Росії

З четвертого кварталу 2014 року операції Bank of Cyprus в Росії відносяться до «групи вибуття» і призначені для продажу, йдеться у річній фінансовій звітності банку. Позбутися російських активів - 80% Юніаструм Банку і Юніаструм-лізингу - керівництво Bank of Cyprus сподівається протягом року, повідомляє РБК.

Міноритарні акціонери Юніаструм Банку Гагік Закарян і Георгій Піско (у кожного по 10% акцій) сказали, що не планують викуповувати частку Bank of Cyprus. Вони не стали коментувати, чи веде Bank of Cyprus переговори з будь-ким про продаж своєї частки.

Минулого року втрати Bank of Cyprus від російського бізнесу становили 299,2 млн євро. «У світлі погіршення економічних умов починаючи з середини грудня 2014 року, BoC приступив до переоцінки своїх операцій в Росії, збільшив рівень резервів під знецінення кредитів та інших активів», - йдеться у звітності. Кредитний портфель Юніаструм Банку, згідно з річним звітом, становить 966 млн євро, депозитний - 546 млн євро.

Bank of Cyprus йде не тільки з Росії. У 2014 році група продала свій бізнес в Україні та в Сербії, а також частина румунської портфеля. Зараз група все ще представлена в трьох зарубіжних країнах - Греції, Росії та Румунії.