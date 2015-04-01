Світовий банк погіршив прогноз падіння ВВП Росії

Внутрішній валовий продукт (ВВП) Росії в 2015 році скоротитися на 3,8%, в 2016 році - на 0,3%, випливає з оновленого прогнозу, підготовленого Світовим Банком (СБ), передає Прайм.

Згідно з попереднім січневим прогнозом очікувалося скорочення реального ВВП РФ у 2015 році на 2,9%, а в 2016 році прогнозувалося зростання на 0,1%.

Перегляд прогнозу пов'язаний з тим, що російська економіка переживає два шоки (падіння цін на нафту і продовження режиму економічних санкцій). Вони підштовхнуть російську економіку до рецесії в 2015 році і в 2016 році, зазначає СБ.

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Базовий сценарій банку припускає, що ціни на нафту збережуться на низькому рівні - 53. А санкції продовжать діяти до 2015-2016 роках. При цьому зберігається ризик, як підвищення, так і зниження ціни на нафту, оскільки "на світовому ринку все ще відбувається пошук нової рівноважної ціни". Для обліку цього ризику СБ зберігає діапазон зростання на основі двох альтернативних сценаріїв.

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Середня прогнозована ціна на нафту на 2015 рік становить 53 долара за барель і 57 доларів США за барель у 2016 році. В той час як сценарій, заснований на вищій ціні, припускає, що ціна становитиме 65 доларів США за барель до 2015 року і 69 доларів за барель в 2016 році, наголошується в прогнозі.