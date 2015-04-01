Яресько: ВВП України за рік упаде на 7%, та найгірший етап уже пройдено

Падіння ВВП України з другого кварталу сповільниться і в цілому за підсумками 2015 року становитиме до 7%, заявила міністр фінансів Наталія Яресько в ефірі «5 каналу».

За словами міністра, що стосується падіння економіки країни найгірший етап вже пройдено.

«Я сподіваюся, що в другому, третьому, четвертому кварталі все піде на краще. Наш прогноз на цей рік в цілому - падіння ВВП на 7%», - сказала Яресько.

Водночас вона зазначила, що падіння може бути нижчим, на рівні 5,5%, за умови мирної обстановки на сході України.

Читайте такожЯресько очікує падіння ВВП в першому кварталі на 7-10%Як повідомляв УНІАН, падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в цілому за 2014 рік, порівняно з попереднім роком, у постійних цінах 2010 року без урахування окупованого Криму й частини зони проведення АТО, стновило 6,8%.

Номінальний ВВП в цілому за 2014 рік становив 1,567 трлн грн, у цінах попереднього року - 1,365 трлн грн.

Зростання дефлятора ВВП (показник, що відображає реальну зміну цін на всі товари і послуги) в цілому за 2014 порівняно з аналогічним періодом попереднього року становив 14,8%.

У 2013 році зростання ВВП України був нульовим, номінальний ВВП за підсумками року становив 1,455 трлн грн.