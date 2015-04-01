Гривня на міжбанку сьогодні знову не змогла піднятися до 23,5 за долар

У середу, 1 квітня, котирування гривні до долара США наміжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 23,49/23,57, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Учора гривня закрила міжбанк котируваннями 23,41/23,52 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 25,25/25,33, до російського рубля - 0,4050/0,4070.

Читайте такожУ Нацбанку через ризики для стабільності гривні хочуть зберегти високу облікову ставкуЗа даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 17:00 становив 23,4979 грн/дол., дна цей час було укладено 202 угоди на 130,65 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на середину торгів на міжбанку котирування гривні до долара знаходилися на рівні 23,40/23,60.