Нацбанк незначно знизив офіційний курс гривні на завтра

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, на 2 квітня Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2348.1944 (1 квітня - 2345.1383);

100 євро - 2525.4831 (1 квітня - 2523.1343);

10 російських рублів - 4.0241 (1 квітня - 4.0679).

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