Восени Україна проведе інвестиційну конференцію і діловий форум у США - Яценюк

21:38, 01 квітня 2015
Фінанси
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Прем'єр зазначив, що конференція в США відбудеться з "партнером, який приносить істотну допомогу Україні".

REUTERS

Україна в рамках презентації своїх інвестиційних можливостей має намір восени поточного року провести велику інвестиційну конференцію, а також діловий форум у США, повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час спільної прес-конференції з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Берліні.

«Восени відбудеться інвестиційна конференція. А також аналогічна конференція відбудеться в США - з нашим партнером, який приносить істотну допомогу Україні», - сказав Яценюк.

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Раніше глава уряду повідомив, що Україна планує на початку липня провести бізнес-саміт з німецькими інвесторами.

Як повідомляв УНІАН, у лютому міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус припустив, що Україна проведе дві інвестиційні конференції - на підтримку реформ і безпосередньо інвестконференцію, на якій будуть представлені конкретні комерційні проекти для інвесторів. За словами міністра, загальний пакет проектів, які можуть бути представлені інвесторам, становить 7,5 млрд дол.

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