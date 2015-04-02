Меркель обіцяє підтримувати інвестиції німецького бізнесу в Україну

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що її країна зацікавлена, щоб німецькі підприємства інвестували в економіку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком сьогодні у Берліні.

“Що стосується німецьких підприємств, я не можу говорити про кожне підприємство, і не можу приймати рішення чи воно буде інвестувати, чи ні. Ми звичайно хочемо, щоби якомога більше німецьких підприємств залишалося в Україні, і я не бачу приводу для того, щоби німецькі підприємства не залишалися в Україні”, - зазначила Меркель.

За її словами, у Німеччині навпаки, “ми багато про це говорили, що будемо заохочувати німецькі підприємства приходити в Україну”. Зокрема, німецький канцлер наголосила на важливості інвестиційної конференції, яка відбудеться наприкінці квітня цього року.

Читайте такожУкраїна і Німеччина підписали меморандум про 500 мільйонів євро на відновлення ДонбасуМеркель додала, що важливо, щоб ринкові умови в Україні покращувалися, що буде давати змогу заробляти підприємствам з обох сторін, маючи певний прибуток.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав, що Україна в рамках презентації своїх інвестиційних можливостей має намір восени поточного року провести велику інвестиційну конференцію, а також діловий форум у США.