Португалія погодилася стати засновником створюваного Китаєм Азіатського банку

Португалія дала згоду стати країною - засновником Азіатського банку інфраструктурних інвестицій (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB), повідомляє «Газета.Ru».

Читайте такожЯпонія відмовилася від права засновника створюваного Китаєм Азіатського банкуВже понад 40 країн подали заявки на приєднання до нової фінансової структури, яка, за задумом, повинна стати альтернативою Світовому банку і Азіатського банку розвитку. Одними з останніх заявили про участь у AIIB Ісландія, Угорщина і Ізраїль.

Раніше повідомлялося, що Росія стане країною - засновником Азіатського банку інфраструктурних інвестицій 14 квітня.

Азіатський банк інфраструктурних інвестицій був створений у Китаї в 2014 році, його статутний капітал становить $100 млрд. Завданням банку є фінансування інфраструктурних проектів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.