Дефіцит бюджету України у 2014 році становив 78 мільярдів гривень - 5,1% ВВП

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням затвердив звіт про виконання державного бюджету на 2014 рік з дефіцитом 78 млрд грн., що становить 5,1% ВВП. Показник дефіциту не враховує обсягу держпідтримки НАК «Нафтогаз України».

Як наголошується в розпорядженні, текст якого опубліковано на веб-порталі уряду, доходи бюджету становили 357 млрд грн, видатки - 430,2 млрд грн. «Обсяг повернення кредитів становив 18 млрд грн. Обсяг надання кредитів - 6,7 млрд грн», - йдеться в документі.

Згідно з розпорядженням, звіт слід подати Верховній Раді, Президенту України і Рахунковій палаті.

Читайте такожДефіцит бюджету України збільшився в 1,7 разуРаніше перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський зазначав, що ВВП України в 2014 році становив 1 трлн 538 млрд грн. Обсяг держпідтримки «Нафтогазу» - 170 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету України за підсумками 2013 року становив 64,708 млрд грн, що виявилось на 11,320 млрд грн, або на 21,2%, більше за дефіцит бюджету 2012 року.