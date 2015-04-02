Відшкодування ПДВ в Україні за місяць скоротилися майже в 1,5 разу

Обсяг відшкодувань платежів із податку на додану вартість суб'єктам підприємництва України у березні 2015 року порівняно з лютим 2015 року скоротився в 1,4 разу - до 2,965 млрд грн, йдеться в повідомленні Державної казначейської служби України.

Згідно з повідомленням, ПДВ у березні відшкодовано понад 967 господарюючим суб'єктам усіх регіонів України.

У регіональному розрізі найбільші обсяги відшкодувань отримали Дніпропетровська область (906,396 млн грн), Київ (902,857 млн грн), Запорізька область (230,938 млн грн).

Читайте такожМВФ пропонує Кабміну не використовувати ПДВ-облігаціїУ корпоративному сегменті найбільші обсяги відшкодувань отримали меткомбінат «Арселор Міттал Кривий Ріг» (500,380 млн грн, Дніпропетровська область), Південний ГЗК (236,999 млн грн, Дніпропетровська область), Полтавський ГЗК (232,159 млн грн, Полтавська область), «Запоріжсталь» (172,576 млн грн, Запорізька область).

Найменший обсяг відшкодувань отримали підприємці Луганської області - 1,563 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодувань податку на додану вартість суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України в лютому 2015 року становив 4,26 млрд грн.