Гривня на міжбанку незначно подешевшала

У четвер, 2 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 23,49/23,59, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,44/25,55, до російського рубля - 0,4140/0,4160.

Читайте такожНацбанк незначно знизив офіційний курс гривні на завтраЗа даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 12:00 становив 23,6224 грн/дол., на цей час було укладено 8 угод на суму 6,37 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 1 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 23,49/23,57.