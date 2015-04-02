Мінфін пропонує перенести конкурс на посаду голови фіскальної служби на 23 квітня

Міністерство фінансів України має намір звернутися до уряду та прем'єр-міністра Арсенія Яценюка з проханням подовжити терміни подачі документів на заміщення вакантної посади голови Державної фіскальної служби до 23 квітня, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів.

Як наголосили у Мінфіні, це продиктовано технічними проблемами, з якими стикаються потенційні кандидати.

Коментуючи необхідність подовження термінів проведення конкурсних процедур, заступник міністра фінансів Олена Макеєва зазначила, що пакет документів від конкурсантів не є складним. «Однак ми розуміємо, що отримання певних довідок, включаючи, приміром, медичні довідки, потребує часу. Саме тому Мінфін запропонував кандидатам на посаду голови ДФС попередньо подати лише документи першорядної важливості - резюме, мотиваційний лист та копії паспорта і трудової книжки», - цитує Макеєву прес-служба Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Кабінет міністрів України прийняв відставку голови Державної фіскальної служби (ДФС) Ігоря Білоуса, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка і Анатолія Макаренка, які курирували податкову міліцію і митницю.

Читайте такожЯценюк доручив Авакову за три місяці «викорінити корупцію в податковій і на митниці»Урядове рішення ґрунтувалося на рекомендації урядової комісії. Її було створено за розпорядженням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і до її завдання входило розслідування діяльності керівництва Державної фіскальної служби. Комісія завершила роботу, опрацювавши близько 250 скарг бізнесу.

У зв'язку зі звільненням голови ДФС, прем'єр Яценюк доручив міністру фінансів Наталії Яресько очолити конкурсну комісію, яка займеться відбором нового голови ДФС. Прем'єр дав главі Мінфіну на проведення конкурсу два тижні.