Українські банки за день отримали майже 1,5 мільярда гривень рефінансування

Національний банк України 1 квітня надав банкам рефінансування на суму 1,413 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк надав 4 банкам рефінансування на 1 день під 33% річних на 1,195 млрд грн, 3 банкам на 218 млн грн під 31,73% на 86 днів.

Також цього дня банкам було продано депозитні сертифікати на 7,680 млрд грн, зокрема на 6,684 млрд грн 21 банку на один день під 20% річних, на 571 млн грн 7 банкам на 7 днів під 26% річних, на 124 млн грн 5 банкам на 14 днів під 26% річних, на 301 млн грн на 29 днів 2 банкам під 27% річних.

Читайте такожСлідом за обліковою підвищили ставки рефінансування банків та мобілізації ресурсівЯк повідомляв УНІАН, Нацбанк 31 березня надав двом банкам рефінансування на суму 216,5 млн грн під 33% річних на один день. Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 13,557 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 27,4%, зокрема за кредитами овернайт - 25,8% річних.