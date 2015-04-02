У Росії продовжують скорочуватися фонд добробуту і резервний фонд

Сукупний обсяг резервного фонду РФ на 1 квітня становив 4 ,425 трлн руб. ($75,70 млрд), фонду національного добробуту (ФНБ) - 4,346 трлн руб. ($74,35 млрд), повідомив сьогодні Мінфін країни, передають «Ведомости».

Станом на 1 березня в резервному фонді було 4,720 трлн руб. ($77,05 млрд), у ФНБ - 4,590 трлн руб. ($74,92 млрд). Таким чином, резервний фонд скоротився за місяць на 295 млрд руб., ФНБ - на 244 млрд руб.

Згідно з прийнятим в кінці березня Держдумою кризовим бюджетом витрачання резервного фонду в 2015 р. очікується на рівні 3,074 млрд руб., за підсумками року фонд становитиме 2,622 трлн руб. з урахуванням поповнення.

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Обсяг фонду національного добробуту до кінця 2015 р. становитиме 4,618 трлн руб. (4,388 трлн руб. на початок року), на самоокупні інфраструктурні проекти з фонду буде витрачено 864,4 млрд руб.