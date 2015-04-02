Міжнародна фінансова група UniCredit планує залишитися в Україні

Міжнародна фінансова група UniCredit, якій належить один із найбільших українських банків UniCredit Bank, не планує залишати Україну.

Про це журналістам повідомив голова правління UniCredit Bank Граціано Камелі.

«Ситуація змінюється щодня, але ми зацікавлені в умовах, щоб залишитися. Ми розраховуємо залишитися», - сказав Камелі.

За його словами, технічно в звітності материнської групи банк залишається в групі активів «на продаж», і до такого рішення групу підштовхує ситуація в Україні, але поки що таке рішення не приймалося.

«Ми розраховуємо повернути рух країни в позитивному напрямку, щоб залишитися», - сказав Камелі.

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Довідка УНІАН. UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «УніКредит Банку» і «Укрсоцбанку». У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, і об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank.