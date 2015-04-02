Нацбанк очікує падіння ВВП в першому кварталі на 15%, в четвертому - зростання на 2%

Національний банк України прогнозує падіння ВВП України за підсумками першого кварталу 2015 року на рівні 15%, говориться в інфляційному звіті регулятора за березень.

Згідно зі звітом, регулятор прогнозує уповільнення темпів падіння економіки за підсумками другого кварталу до 10,2%, за підсумками третього кварталу - до 5,7%. При цьому в четвертому кварталі НБУ прогнозує зростання економіки на 2%.

В цілому за рік регулятор очікує падіння економіки на 7,5%.

Як повідомляв УНІАН, падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в цілому за 2014 рік, порівняно з попереднім роком, у постійних цінах 2010 року без урахування окупованого Криму й частини зони проведення АТО, становило 6,8%.

Номінальний ВВП в цілому за 2014 рік становив 1,567 трлн грн, у цінах попереднього року - 1,365 трлн грн.

Зростання дефлятора ВВП (показник, що відображає реальну зміну цін на всі товари і послуги) в цілому за 2014 порівняно з аналогічним періодом попереднього року становив 14,8%.

У 2013 році зростання ВВП України був нульовим, номінальний ВВП за підсумками року становив 1,455 трлн грн.