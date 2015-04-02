Американська торгівельна палата в Україні призначила нового голову

Американська торгівельна палата (АТП) в Україні призначила своїм президентом громадянина Великої Британії Андрія Гундера, замість виконуючого обов'язки голови організації Тараса Качки, повідомила прес-служба АТП.

«Рада директорів задоволена призначенням людини з таким досвідом і знаннями, якими володіє Андрій, на посаду президента Американської торгівельної палати. Ретельний відбір дає нам впевненість у тому, що Андрій буде успішно вести нашу організацію в напрямку постійного покращення бізнес клімату України», - передає прес-служба АТП слова голови ради директорів організації Грехем Тайлі.

При цьому Гундер офіційно приступить до виконання своїх обов'язків 15 квітня, а Качка обійме посаду віце-президента палати з питань стратегічного розвитку.

«Я щасливий призначенням на посаду президента цієї впливової організації, особливо в такий складний і важливий для України час. Україна стоїть на порозі реформ і змін в економіці, і я відчуваю неймовірне натхнення від можливості бути частиною цього процесу, який допоможе бізнесу розвиватися й зростати», - зазначив новий президент АТП.

Читайте такожУкраїна випустить євроблігації на мільярд доларів під гарантії США у квітні - травні Довідка УНІАН. Андрій Гундер заснував і керував діяльністю Лондонського представництва української юридичної компанії Magisters і, пізніше, Sayenko Kharenko, де очолював практику зв'язків з державними органами. Згадані українські юридичні компанії в Лондоні служили провідником для міжнародних інвесторів в економіку України.

З 2010 року Гундер очолював Український Інститут у Лондоні й постійно виступав експертом із українського питання у світових ЗМІ. Протягом останнього року він дав понад 100 інтерв'ю провідним міжнародним теле - і радіокомпаніям, у тому числі BBC, CNN, Sky News, Bloomberg TV, ITV, Al Jazeera та ін.