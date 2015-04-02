Доходи зведеного бюджету зросли на 35%

Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України.

Згідно з повідомленням, з урахуванням перерахувань відповідно до Бюджетного кодексу України доходи державного бюджету за вказаний період становили 105,4 млрд грн, до місцевих бюджетів надійшло 21 млрд грн.

В розрізі основних платежів у січні-березні 2015 року приріст до відповідного періоду 2014 року забезпечено з податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів - на 71,9%, ПДВ на вироблені в країні товари - на 32,1%, з акцизного податку на вироблені в Україні товари - на 52,1%, з ввізного мита - утричі, зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності - на 36,9%, з частини чистого прибутку, що вилучається до держбюджету, - на 69,4%. Платникам податків за січень-березень було відшкодовано 12 млрд грн ПДВ.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за цей період становили 40,1 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з держбюджетом на 2015 рік, доходи, сформовані за рахунок податкових надходжень, мають становити 365,6 млрд грн, що вище за фактичні показники податкових надходжень у 2014 році.

Більш як третину податкових надходжень має забезпечити податок на додану вартість – 157,8 млрд грн з обсягом запланованого до відшкодування ПДВ 56,1 млрд грн. Загальний обсяг зборів акцизного податку для товарів, вироблених в Україні та ввезених на територію України, запланований на рівні 60 млрд грн. Обсяг експортних та імпортних мит становитиме 31,7 млрд грн.

Неподаткові доходи держбюджету становитимуть близько 100,5 млрд грн і будуть сформовані в першу чергу за рахунок перерахувань Національного банку (65,4 млрд грн), участі держави в управлінні підприємств (4,6 млрд грн) і адміністративних платежів (4,1 млрд грн ).

Близько 1,5 млрд грн мають становити конфісковані кошти та кошти від реалізації майна, отриманого з використанням корупційних схем.