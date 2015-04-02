Нацбанк обіцяє за рік підтягнути золотовалютні резерви до $18 мільярдів

За оцінками регулятора, золотовалютні резерви на кінець 1-го кварталу 2015 року становитимуть 9,9 млрд дол., за підсумками 2-го кварталу - 12,1 млрд дол., за підсумками 3-го кварталу - 14 млрд дол.

«У 2015 році зведений платіжний баланс прогнозується з профіцитом 2 млрд дол. США, надходження від МВФ очікуються на рівні 10 млрд дол. США, що забезпечить зростання міжнародних резервів до 18,2 млрд дол. США, або 3,7 місяця імпорту майбутнього періоду", - йдеться у звіті.

У 2016 році регулятор також розраховує на подальше збільшення профіциту платіжного балансу до 4,7 млрд дол., надходження від МВФ за цей період очікуються на рівні 2,5 млрд дол., що забезпечить зростання резервів за підсумками року до 25,4 млрд дол., або 4,9 місяця імпорту майбутнього періоду.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України в лютому знизилися на 12,4% - до 5,625 млрд дол.

За 2014 рік резерви скоротилися на 12,883 млрд дол., або на 63,1%.