Офіційний курс гривні знизили до 23,50 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 3 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2350.9492 (2 квітня - 2348.1944)

100 EUR - 2546.0780 (2 квітня - 2525.4831)

10 RUR - 4.1252 (2 квітня - 4.0241)

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 31 березня знову встановлює офіційний курс гривні в кінці робочого дня, а діє цей курс на наступний робочий день.