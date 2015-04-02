Офіційний курс гривні знизили до 23,50 за долар
18:48, 02 квітня 2015Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 3 квітня: 100 USD - 2350.9492 грн; 100 EUR - 2546.0780 грн; 10 RUR - 4.1252 грн
Гривня закрила міжбанк на рівні 23,53 за долар / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 3 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 2350.9492 (2 квітня - 2348.1944)
100 EUR - 2546.0780 (2 квітня - 2525.4831)
10 RUR - 4.1252 (2 квітня - 4.0241)
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Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 31 березня знову встановлює офіційний курс гривні в кінці робочого дня, а діє цей курс на наступний робочий день.
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