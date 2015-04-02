Профіцит платіжного балансу за підсумками року очікують на рівні 2 мільярдів

Згідно зі звітом, регулятор прогнозує за підсумками 2015 року профіцит фінансового рахунку на рівні 3,1 млрд дол. порівняно з дефіцитом у 2014 році на рівні 8 млрд дол. за рахунок значних обсягів офіційного фінансування та відстрочення виплат за єврооблігаціями. Крім того, Нацбанк очікує за підсумками року зростання чистого припливу прямих іноземних інвестицій до 1,4 млрд дол.

За підсумками 2016 року Нацбанк прогнозує зростання профіциту фінансового рахунку до 5,6 млрд дол. завдяки покращенню інвестиційного клімату й збільшення припливу приватного капіталу в Україну.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в січні-лютому 2015 року зведено з дефіцитом 1,633 млрд дол., що в 2,5 раза менше дефіциту в 4,073 млрд. дол. за підсумками січня-лютого 2014 року.

Платіжний баланс України в 2014 році зведено з дефіцитом 13,307 млрд дол. проти профіциту в 2,023 млрд дол. за підсумками попереднього року.