У Гонтаревої прогнозують уповільнення інфляції наступного року до 13%

Національний банк України прогнозує, що в 2016 році інфляція знизиться до 13% з 30% у 2015 році.

Відповідна оцінка представлена в інфляційному прогнозі НБУ за березень 2015 року.

На думку експертів НБУ, основне зростання цін у поточному році відбудеться в I - II кварталі.

При цьому до початку квітня квартальна інфляція досягне 11,8% і вже до липня сповільниться до 10,7%.

Нагадаємо, раніше глава НБУ Валерія Гонтарева зазначала, що інфляція в 2015 році буде залишатися високою через тиск девальвації і підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, але в 2016 році становитиме менше 10%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, інфляція в Україні в лютому 2015 року, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, у порівнянні з січнем 2015 року прискорилася до 5,3% з 3,1%. У річному вираженні (проти лютого 2014 року) інфляція прискорилася до 34,5% до 28,5%, зафіксованих місяцем раніше. У річному вираженні найбільше зросли ціни на фрукти - на 86,9%, яйця - на 80,5%, каналізацію - на 74,8%, природний газ - на 62,8%.

Ключовий кредитор країни - Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України в 2015 році до 5,5% за інфляції близько 27%. При цьому, за прогнозами МВФ, показники інфляції повернуться на рівень менше 10% в 2017-2018 роках.

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році і допускає за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% за інфляції в 42,8%. Оптимістичні сценарії припускають падіння економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% за інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.