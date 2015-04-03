У Фонді гарантування назвали три варіанти виведення з ринку «Дельта Банку»

Виведення неплатоспроможного «Дельта Банку» з ринку шляхом створення перехідного банку за участі держави або передачі його активів державному «Ощадбанку» дозволить зменшити тиск на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та знизити соціальну напруженість у суспільстві, вважає директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Костянтин Ворушилін.

Керівник фонду в ході зустрічі з журналістами повідомив, що є три варіанти виведення з ринку неплатоспроможного «Дельта Банку». Перший з них - це створення перехідного банку і поповнення його капіталу на суму близько 10 млрд грн за участі держави, другий - передача активів і зобов'язань державному «Ощадбанку».

«Третій варіант - найгірший - це ліквідація банку. За первинними підрахунками, 16,7 млрд грн належить виплатити через фонд. Цифра дуже велика, з урахуванням того, що значна частина активів двічі-тричі закладена, і повернути гроші у фонд буде практично неможливо ... Рішення про створення перехідного банку або приймаючого банку дозволить знизити тиск на фонд і якоюсь мірою - соціальну напруженість у суспільстві », - сказав Ворушилін.

За його словами, у разі ухвалення рішення про ліквідацію банку будуть потрібні додаткові вливання у фонд, крім отриманих раніше кредитів від НБУ та уряду на 30 млрд грн і понад запланованих у держбюджеті на цей рік обсягів у 20 млрд грн. «У нас вже на сьогодні запозичень стільки, що відсотки за тими запозиченнями, які ми зробили, вийшли на рівень відрахувань, які ми отримаємо з банків протягом року», - додав Ворушилін.

Також він повідомив, що обсяг коштів на рахунках державних компаній у «Дельта Банку» на момент визнання його неплатоспроможним становив близько 8,4 млрд грн, рефінансування Національного банку - 9,3 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 2 березня визнав неплатоспроможними «Дельта Банк», що входить до групи найбільших, а також «Кредитпромбанк» та «Омега Банк», що належать його власнику Миколі Лагуну. В результаті Фонд гарантування вкладів фізосіб ввів у ці банки тимчасову адміністрацію.

Головною причиною віднесення банків до категорії неплатоспроможних стало неприйняття власником банків своєчасних ефективних заходів для поліпшення фінансового стану фінустанов, а також ведення керівництвом банків високоризикової діяльності.

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Раніше НБУ, враховуючи системне значення «Дельта Банку», обговорював з Міністерством фінансів плани реструктуризації банку і можливої участі держави в його рекапіталізації. Але, враховуючи незадовільний стан активів банку і відмову Мінфіну від його націоналізації, Нацбанк був змушений прийняти рішення про визнання банку неплатоспроможним.