У Нацбанку спрогнозували, коли відновиться приплив депозитів

09:41, 03 квітня 2015
Фінанси
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Регулятор очікує припливу гривневих депозитів з другого кварталу 2015 року, валютних депозитів - з четвертого кварталу

REUTERS

Національний банк України прогнозує збільшення грошової маси за підсумками 2015 року на 21,9%, монетарної бази - на 27,3%, йдеться в інфляційному звіті регулятора за березень.

Згідно зі звітом, НБУ також допускає відновлення припливу в банківську систему гривневих депозитів з другого кварталу 2015 року, валютних депозитів - з четвертого кварталу.

Регулятор зазначає, що досягнення зазначених параметрів грошової пропозиції передбачає необхідність підтримки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виплати компенсацій вкладникам ліквідовуваних банків, придбання ОВДП Національним банком у рамках обсягів, передбачених програмою з МВФ, активне використання монетарних інструментів для абсорбції надлишків ліквідності.

У 2016 році НБУ очікує збільшення грошової маси на 16,5%, монетарної бази - на 15,3%.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг монетарної бази в Україні в лютому збільшився на 1,5% - до 331,6 млрд грн, грошової маси - на 21,5%, до 1,138 трлн грн.

Грошова маса в 2014 році виросла на 44,851 млрд грн, або на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, монетарна база - на 8,5%, або на 26,055 млрд грн, - до 333,194 млрд грн.

Закон про Державний бюджет України на 2015 рік зобов'язує Національний банк перерахувати в казну не менш як 60 млрд грн свого прибутку до 11 травня 2015 року. Норма відрахувань прибутку НБУ до держбюджету майже втричі перевищує тогорічний показник на рівні 22,807 млрд грн.

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