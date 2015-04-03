Відтік капіталу з Росії різко прискорився - за тиждень вивели майже $38 мільйонів

Інвестори за тиждень з 26 березня по 1 квітня вивели з фондів, орієнтованих на російські активи, 37,8 мільйона доларів проти відтоку в 0,4 мільйона тижнем раніше, свідчать дані Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), наведені в огляді Газпромбанку.

Як пише Прайм, зафіксований відтік четвертий тиждень через шість тижнів припливу.

З початку року показник притоку становить 4,9 мільйона доларів, оцінюють аналітики Газпромбанку.

Як повідомляв УНІАН, голова Мінфіну Антон Силуанов заявив, що відтік капіталу з РФ в поточному році становитиме 70-90 мільярдів доларів.

Читайте такожБанк Росії: відтік капіталу цього року становитиме $111 мільярдів

Офіційний прогноз МЕР РФ щодо відтоку капіталу цього року становитиме 115 мільярдів доларів, однак голова відомства Олексій Улюкаєв говорив, що, за останніми оцінками, відтік буде нижче - менше 100 мільярдів доларів.