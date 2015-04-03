Німецький бізнес уже розраховує на багатомільярдні контракти з Іраном

Німецький бізнес після досягнення в четвер, 2 квітня, рамкової угоди з врегулювання іранської ядерної проблеми розраховує на багатомільярдні контракти з Ісламською Республікою, пише DW.

Читайте такожУгода по Ірану сильно підірве позиції Росії і обвалить ціни на енергоресурси - ЗМІ"Угода оцінюється німецькою економікою як обнадійливий сигнал", - заявив експерт з зовнішньоекономічної діяльності Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини (DIHK) Фелікс Нойгарт.

Якщо економічні санкції будуть зняті до 1 липня, "бізнес з Іраном може вже в другій половині року значно набрати обертів". На думку експерта, у найближчі п'ять років можна буде навіть говорити про подвоєння експорту.

Після зняття ряду санкцій у 2014 році експорт в Ісламську Республіку зріс майже на 30%, досягнувши позначки в 2,4 мільярда євро. "У довгостроковій перспективі торговий баланс з Іраном може обчислюватися десятками мільярдів євро", - вважає Нойгарт.

Читайте такожСанкції проти Ірану будуть припинені за підсумками роботи МАГАТЕ - Білий дімЗа словами експерта, Ісламська Республіка представляє потенційний інтерес - як завдяки багатим природним ресурсам, так і в зв'язку з великим споживчим ринком.

При цьому на ньому традиційно користуються попитом продукція та послуги з маркою "Зроблено в Німеччині". Зокрема, зазначає Нойгарт, "як і раніше дуже високий інтерес до німецьких машин і обладнання". Хороші можливості є для автомобільної та хімічної промисловості, фармацевтики, виробників медичної техніки і поновлювання джерел енергії.