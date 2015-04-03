Центральне сховище НБУ очолив екс-голова «Експрес-Банку»

Національний банк України призначив директором центрального сховища екс-голову правління «Експрес-Банку» Юрія Джуса, повідомляється на сайті регулятора.

Регулятор нагадав, що центральне сховище НБУ забезпечує прийом, видачу банкнот і монет територіальним управлінням Національного банку України, облік та зберігання банкнот і монет національної валюти, а також перевезення готівки і інших цінностей в системі регулятора.

За даними НБУ, Джус з 2011 до 2015 року працював головою правління, був членом наглядової ради "Експрес-Банку".

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк 14 січня повідомив про створення 11 нових департаментів центрального апарату. Директором департаменту відкритих ринків призначений Олег Чурий, департаменту методології - Наталія Іваненко, платіжних систем Наталія Лапко, банківського нагляду - Світлана Фабер, інспектування банків - Василь Случ, фінансового моніторингу Олексій Бережний, монетарної політики та економічного аналізу - Сергій Ніколайчук, статистики та звітності - Юрій Половнев, грошового обігу - Віктор Зайвенко, інформаційної безпеки - Дмитро Лук'янов, операційного департаменту - Сергій Подік.

НБУ приступив до внутрішньої реорганізації 1 грудня 2013 року і має намір завершити цей процес за півтора-два роки.

Раніше глава НБУ анонсувала «драматичні» кадрові перестановки в Нацбанку, оскільки багато процесів потребують удосконалення, а кількість персоналу в п'ять разів перевищує штат подібної за розміром країни і функцій центробанку.