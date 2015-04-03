Кількість грошей на рахунку Держказначейства досягла максимуму за 10 років

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 квітня 2015 року становив 26,674 млрд грн, що в 1,8 разу більше, ніж на 1 березня поточного року, повідомляється на сайті Держказначейства.

Згідно з повідомленням, порівняно з аналогічним періодом минулого року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства збільшився в 6,3 разу.

Такої кількості гривневих залишків коштів на рахунку уряд не мав з грудня 2005 року, коли він отримав кошти за продаж "Криворіжсталі".

Відзначається, що обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 березня 2015 року становив 14,615 млрд грн, що в 1,66 разу більше, ніж на 1 лютого поточного року.